الحكومة: «سيمنس» و«لايف كير تكنولوجي» توردان الأجهزة الطبية لمركز مجدي يعقوب (مصر/ رواندا)

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على التعاقد مع شركتي “سيمنس” و “لايف كير تكنولوجي”، على توريد الأجهزة الطبية ضمن المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مركز الدكتور مجدي يعقوب (مصر/ رواندا).

وتمت الإشارة إلى أن إنشاء هذا المركز يأتي اتصالاً لسعي مصر الدؤوب لتوطيد علاقاتها بالدول الأفريقية لاسيما أنهما بلدان فى حوض النيل، بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة، ويتم تنفيذه في ضوء مذكرة تفاهم بين مركز الدكتور مجدي يعقوب، والسفارة المصرية في رواندا “ممثلة عن الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية”، والمؤسسة الرواندية للقلب.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بإعادة ضبط وتدقيق إحداثيات مدينة النوبارية الجديدة، بمحافظة البحيرة، وفق البيانات الواردة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ونص مشروع القرار على أن تُعدل المساحة السابق تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٨٦، لتصبح 1818.28 فدان.