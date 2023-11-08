الحكومة: سياسة الدولة في إدارة العاصمة الإدارية ترتكز على تخفيف عبء المشروع عن الموازنة

أكد مركز المعلومات واتخاذ القرار، بمجلس الوزراء أن جميع مشروعات يتم تمويلها خارج الموازنة العامة للدولة تمامًا.

إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديد

وقال في كتيب صادر عنه إن سياسة الدولة ترتكز في إدارة استثمارات العاصمة الإدارية الجديدة على تخفيف عبء المشروع عن الموازنة العامة للدولة.

وتابع مركز المعلومات أن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء، وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها.

وفيما يتعلق بأزمة سعر صرف العملات الأجنبية، أشار الكُتيب إلى تنفيذ الدولة العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف، من بينها تعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف، وهو ما ترجمه عدد من المؤشرات الإيجابية التي تم رصدها عن طريق البنك المركزي بسوق الصرف، لا سيما في شهر يناير 2023.