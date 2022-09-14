الحكومة: سنستجيب لأي مطالب للقطاع الصناعي وسنقدم الحوافز الممكنة

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدكتور مصطفي مدبولي عقد عدة اجتماعات مع رجال الصناعة والاستثمار قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي وجه بإقامته الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أن الهدف من الاجتماع هو مراجعة الأفكار المختلفة المقرر عرضها خلال جلسات المؤتمر.

وتابع سعد أن تلك التحضيرات حتى الآن في بدايتها ولكننا نسابق الزمن حتى نعقد المؤتمر الاقتصادي في موعده نهاية سبتمبر أو مطلع شهر أكتوبر.

وأشار سعد إلى أن الحكومة والدولة بكل أجهزتها أكدت أن القطاع الصناعى له الأولوية، قائلا: “نحن مستعدون للاستجابة لأي مطالب من قطاع الصناعة وتقديم كل الحوافز الممكنة”.

واستكمل قوله: “أعتقد حتى الآن الحكومة والدولة قدمت الكثير ، والذي نتج عنه حاليا زيادة في استثمارات شركات أجنبية مؤخراً”.