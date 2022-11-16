الحكومة : سك 2000 قطعة إضافية من العملة التذكارية فئة 100 جنيه بمناسبة استضافة مصر قمة المناخ

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار بشأن قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية بسك كميات إضافية من العملة التذكارية غير المتداولة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم65 لسنة 2022.

ونص مشروع القرار على أن يعدل عدد قطع العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة المائة جنيه الخاصة بمناسبة استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر الحالى المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بزيادة 2000 قطعة ليصبح إجمالي عدد الإصدار منها 5000 قطعة.