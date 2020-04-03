الحكومة : سعر شراء القمح المحلي من 670 إلى 700 جنيه للأردب

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا بتحديد أسعار شراء القمح المنتج محليا موسم 2020 الذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين.

وأعلن عن أسعار توريد القمح المحلي من المزارعين، لموسم 2020 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختيارياً على أن يبدأ موسم التوريد من 15-4-2020 حتى 15-7-2020 .

واتفق كل من وزراء التموين والزراعة والمالية على تحديد أسعار شراء القمح المحلي كالتالي:

670 جنيها للاردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و 685 جنيها للاردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23 قيراطا ، و 700 جنيه للاردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط.

يذكر أن سعر الأردب خلال العام الماضى بلغ 685 جنيها وكانت هناك مطالب للمزارعين بزيادته إلى 700 جنيه.

وأكدت اللجنة المشكلة من قبل الحكومة على أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج المحلي موسم 2020 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

على أن يتم التوريد لعدد من الجهات وهي الشركة القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه والبنك الزراعي.

كان قد صرح مصدر مسؤول فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه جار تعقيم وتطهير جميع الصوامع على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 40 صومعة التى ستستقبل القمح المحلى خلال الموسم المقبل تحسبا لوجود آثار لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقال المصدر- فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إنه سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستلام القمح المحلى من المزارعين دون حدوث أى مشكلات، من خلال الإجراءات اللازمة لمنع وصول فيروس كورونا للكميات الموردة.

وأضاف أن عدد الصوامع التى تم الانتهاء من تعقيمها وتطهيرها يصل إلى أكثر من 20 وجار الانتهاء من المتبقية.

وأوضح أن من بين تلك الإجراءات الكشف اليومى ومتابعة الحالة الصحية لجميع العاملين فى منظومة القمح المحلى بداية من استلامه من المزارعين وحتى دخوله إلى الصومعة.

وتبدأ توريدات القمح المحلى منتصف أبريل المقبل وتستمر حتى بداية يوليو.

ولفت المصدر إلى أنه تم التواصل مع وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لشراء القمح من المزارعين والذى سيتم دفع قيمته من خلال البنك الزراعى.

وأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يستهدف استلام 4 ملايين طن قمح محلى.

وأضاف أن «التموين» لديها سعات تخزينية من القمح تبلغ نحو3.4 مليون طن .