الحكومة: سرعة توفير مليار جنيه لاستكمال صرف تعويضات إزالة العقارات في الجيزة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة.

وقال رئيس الوزراء إن اللقاء يأتي لمتابعة عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظة، خاصة بقطاعات الطرق، والخدمات، والمرافق.

وأكد في هذا السياق على سرعة صرف التعويضات الخاصة بالمستحقين نظير إزالة عقاراتهم المتعارضة مع إقامة عدد من الطرق والمحاور المرورية.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم الإسراع في أن يُعرض على مجلس الوزراء تخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية بالمحافظة لإقامة مجموعة من المدارس مما يسهم في تخفيض الكثافات الطلابية بالمدارس.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى تنفيذ 7 محاور مرورية مهمة بالمحافظة، موضحا أنه تم الانتهاء من محور “محمد أنور السادات” أو “ترسا” سابقا، والانتهاء من أعمال الإزالات بهدف تطوير الطريق الدائري بالمحافظة.

وأضاف أنه يجري العمل على الانتهاء من الأعمال الخاصة بالمحاور الـ 6 المتبقية تباعا، أولها محور الفريق / كمال عامر، ثم محور عمرو بن العاص الذي بدأ العمل به، وهو محور مواز لمحور الفريق/كمال عامر، وفي إطار العمل به صدر قرار نزع الملكية منذ أيام.

وتابع محافظ الجيزة أنه يوجد أيضا الطريق الموازي لمحور 26 يوليو، الذي تمت به الإزالات بالكامل، مؤكدا أنه يتم العمل بالمحور على قدم وساق، ويتم تنفيذ طريق بديل لمصرف ناهيا، وهو على وشك الانتهاء حاليا، وهو محور مهم سيربط كرداسة مع الطريق الدائري.

ويوجد أيضا محور 26 يوليو الذي تتم به أعمال توسعة، وتم الانتهاء من أعمال الإزالات، وهناك المحور البديل، وتتم الإزالات تباعا وتسليمها للجهات المنفذة للمحور.

وشرح محافظ الجيزة موقف صرف التعويضات للمستحقين الذين تُزال عقاراتهم المتعارضة مع المحاور الجديدة، وقال إنه يتم التفاوض مع المستحقين، ثم البدء في صرف التعويضات، مؤكدا أهمية هذه المحاور الجديدة في تيسير حركة المرور، وسهول نقل المواطنين والبضائع.

وقال المحافظ: لدينا 2.5 مليون طالب في مرحلة التعليم قبل الجامعي، ولدينا نحو 2600 مدرسة حكومية، و1400 مدرسة تعليم خاص، ويوجد كثافات مرتفعة في 5 مناطق بالمحافظة، ومن ثم طلب أن يتم تخصيص عدد من قطع الأراضي التابعة للجهات الحكومية لإنشاء 43 مدرسة، ستساهم في تخفيض الكثافات في هذه المناطق.

وطلب المحافظ توفير عدد من قطع الأراضي كأسواق للباعة الجائلين، وفي هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بسرعة عرض قرار تخصيص قطع الأراضي على مجلس الوزراء للموافقة عليه.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالا بوزيرة التخطيط وكلف بسرعة توفير مليار جنيه لاستكمال صرف التعويضات للمستحقين بمحاور الجيزة التي يتم تنفيذها.