الحكومة: زيادة ضخ السلع بمنافذ التموين وتوفير مستلزمات المدرس بأسعار مناسبة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه في ظل استمرار الأزمة الروسية ـ الأوكرانية وتأثيراتها المختلفة، تحرص الحكومة على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية، والتأكد من وجود رصيد مُطمئن منها، والعمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة.

واستعرض وزير التموين موقف أرصدة عدد من السلع الأساسية، مشيراً إلى أن لدينا مخزوناً من القمح يكفي لـ 4.6 شهر، وأنه يعدُ رصيداً جيداً جداً، مضيفاً أنه تم لأول مرة شراء 125 ألف طن زيت عباد وصويا، وبالتالي لدينا حالياً احتياطي متوافر من زيت الطعام، يصل إلى نحو 6 أشهر من زيت التموين، بخلاف المتواجد من الزيت في الأسواق.

وأضاف وزير التموين أن الرصيد الحالي من سكر التموين يكفي حتى بداية الموسم في شهر فبراير، وتتوافر كميات من الأرز في منافذ التموين، تغطي احتياجاتنا، خاصة مع اقتراب موعد الحصاد للموسم الجديد، الذي يعدُ موسماً مبشراً، وقال فيما يتعلق باللحوم، فلدينا رصيد متوافر في منافذ التموين، بأسعار مناسبة، من اللحوم الهندية والبرازيلية والسودانية، كما يتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم من جيبوتي.

وشدد وزير التموين على أنه سيتم زيادة ضخ كميات من السلع المختلفة في منافذ التموين المتنوعة، بأسعار مناسبة، حتى يُساهم هذا الإجراء في إحداث التوازن المطلوب.

وأكد الدكتور علي المصيلحي المضي في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء مخازن استراتيجية لتأمين مخزون كافٍ من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار في هذا الصدد، إلى خطوة وصفها بالمهمة في هذا الإطار، حيث تم أمس وضع حجر أساس إنشاء ثاني مخزن استراتيجي بمحافظة الأقصر بالمرحلة الأولى للمشروع، بعد وضع حجر أساس أول مخزن في السويس منذ أكثر من شهرين.

وذلك ضمن خطة تستهدف إنشاء 7 مخازن استراتيجية تباعاً على مستوى الجمهورية، يتم اختيار مواقعها بمحافظات قريبة من موانئ السلع المُستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من30 سلعة أساسية وتموينية.

وتطرق وزير التموين في اجتماعه مع رئيس الوزراء إلى الترتيبات الخاصة بافتتاح معرض “أهلاً مدارس” الرئيسي لهذا العام، مشيراً إلى أنه يتم الإعداد لمشاركة كبرى الشركات المنتجة بهدف توفير المستلزمات المدرسية بجودة مناسبة وأسعار مُخفضة، مع التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإقامة فروع للمعرض بالمحافظات المختلفة.