الحكومة: زيادة الطاقة الإنتاجية من السلع الأساسية لـ 624 ألف طن

المال ـ خاص: أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أن خطة التنمية المستدامة، تستهدف استكمال الجهود التي بذلتها الحكومة لإحتواء التضخم ولإحكام الرقابة على الأسواق خاصةً السلع الغذائية والتي تعتبر المسؤول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية. وقالت فى تقرير لها

المال ـ خاص:

أوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أن خطة التنمية المستدامة، تستهدف استكمال الجهود التي بذلتها الحكومة لإحتواء التضخم ولإحكام الرقابة على الأسواق خاصةً السلع الغذائية والتي تعتبر المسؤول الرئيسي عن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية.

وقالت فى تقرير لها اليوم، تم عرضه علي مجلس النواب، أنه مستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من السلع الأساسية؛ خاصةً من الزيوت التموينية لتصل عام 17/2018 إلى نحو 624 ألف طن مقارنةً بنحو 373 ألف طن عام 15/2016، وزيادة كمية الإنتاج المحلي من السكر لتصل بحلول عام 17/2018 إلى نحو 1011.4 ألف طن مقارنةً بنحو 931.28 ألف طن عام 15/2016.

وتابعت في تطوير منظومة التخزين، مستهدف توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل 9 مليون طن سنوياً، للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الأساسية، فضلاً عن تقليل نسبة الفاقد من تلك الحبوب بنسبة 20٪، وبحيث يتم زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن عام 17/2018 مقارنةً بنحو 1.528 مليون طن عام 15/2016.

وأشارت الى أنه مستهدف التوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية، من خلال إنشاء 149 منطقة وسلسلة تجارية على مساحة 4470 فدان.

كما يستهدف تطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية؛ من خلال تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات الضارة بمصالح المستهلك،اضافة الي إصدار برنامج الكتروني لرصد الأسواق، وتأسيس أفرع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات ليصل عدد الأفرع عام 17/2018 نحو 12 فرع مقارنةً بـ 7 فروع عام 15/2016.

ولفت وزارة التخطيط، الي أنه مقرر تطوير المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التسويقية المتنقلة؛ من خلال رفع كفاءة المجمعات القائمة وتطويرها، وضمان إتاحة السلع بالجودة المناسبة، فضلاً عن عمل نظام للربط الالكتروني بين كافة منافذ البيع والمستودعات، وزيادة عدد منافذ البيع في جميع المحافظات.

وتستهدف خطة عام 17/2018 تطوير عدد 83 مجمع استهلاكي، وإنشاء 2 مجمع تسويقي جديد.

وذكرت انه مستهدف زيادة المنافذ التسويقية المتنقلة؛ لافتة الي ان المشروع من خلال الشراكة بين صندوق تحيا مصر والصندوق الاجتماعي للتنمية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تقوم بالإمداد بالسلع الغذائية، ومن المستهدف إنشاء 805 منفذ تسويقي عام 16/2017.