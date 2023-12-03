الحكومة: زيادة إجمالي الطرق المرصوفة بواقع 23.4 ألف كيلومترات نهاية 2022 (جراف)

بلغ إجمالي الطرق المرصوفة عام 2021/2022 حوالي 124.9 ألف كيلو متر، بفارق 23.4 ألف مقارنة بعام 2019/2020، بحسب تقرير إحصائي يرصد الطرق والكباري حصلت «المال» على نسخة منه.

وكشفت الإحصائية أنه بمقارنة الطرق المرصوفة لعام 2021/2022 بمثيلتها في 2017/2018، يتضح وجود انخفاض قدره 55 ألف كيلو مترات مرصفة.

ويشار إلى أن إجمالي أطوال شبكة الطرق “المرصوفة والترابية” على مستوى الجمهورية بلغ 152.9 ألف كيلو متر عام 2021/ 2022 وفقا لجهات التنفيذ والإشراف.

«القاهرة» صاحبة النصيب الأكبر من رصف الطرق

أوضح تقرير الرصد الاحصائي للطرق والكباري عام 2019/2020، أن القاهرة تأتي في المركز الأول من بين محافظات الجمهورية من حيث أطوال الرصف بواقع 7.9 ألف كيلو مترات.

ويليها “شمال سيناء” بفارق 700 كيلو مترات، ثم محافظة سوهاج بنحو 5.9 ألف كيلو بينما سجلت الشرقية رصف أقل من سابقتها بواقع 400 كيلو متر ، وتأتي الإسكندرية كخامس أكبر محافظة من حيث أطوال الطرق المرصوفة.

«بورسعيد» الأقل رصفًا عام 2019/2020

أوضح التقرير أن محافظة بور سعيد تأتي في المركز الأخير من بين طرق الجمهورية من حيث أطوال الرصف بواقع 958 كيلو مترات، بفارق 6.9 ألف كيلو بينها وبين الطرق المرصوفة بالقاهرة لعام 2019/2020.

وجاء في المركز قبل الأخير محافظة مطروح بنحو 1319 كيلو متر وسبقتها الغربية بأكثر من سابقتها بواقع 205 كيلو مترات، بينما سجلت الفيوم 1697 كرابع أقل المحافظات رصفًا للعام سالف الذكر، والسويس تزيد عنها 29 كيلو مترات.

57.7% من أنفاق (21/22) تابعة لهيئة الطرق والكباري

بلغ إجمالي أعداد الأنفاق على مستوى الجمهورية 241 نفق، موزعة بواقع 57.7% تابعة لهيئة الطرق والكباري، و 27.4% من اجمالي الانفاق لعام 2021/2022 تابعة للمحليات.

وكشف الاحصائية أن هيئة المجتمعات العمرانية امتلكت 10% بينما حصلت القومية للأنفاق على 2.9% من الإجمالي، و وحوالي 2.1% لصالح هيئة قناة السويس بواقع 5 أنفاق.

ويشار إلى أن هناك 202 نفق من الإجمالي للعام سالف الذكر يتم استخدامهم للسيارات، بالإضافة إلى وجود 39 نفق مشاة، بحسب إحصائيات رصد الطرق والكباري.