الحكومة: رفع درجة الاستعداد بمنافذ الحجر الصحي في جنوب سيناء تمهيدًا لعودة السياحة

تم رفع درجة الاستعداد القصوى في منافذ الحجر الصحي فى كل من مطار شرم الدولي، وميناء شرم البحري

عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم موقف الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الوزارة استعداداً لعودة السياحة فى محافظة جنوب سيناء.

وأوضحت أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في منافذ الحجر الصحي فى كل من مطار شرم الدولي، وميناء شرم البحري، وميناء نويبع البحري، ومنفذ طابا البري، وتوفير القوي البشرية المدربة للتعامل بهذه المنافذ.

إلى جانب توفير المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة والتاكد من كفايتها، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، واتباع التعليمات الخاصة بالدخول من المنافذ.

ومنها عدم دخول أي شخص إلا بتحليل “PCR”، وفي حالة عدم وجود تحليل يتم إجراء التحليل بالمطار، على أن ينتقل السائح الى الفندق لحين إبلاغه بالنتيجه خلال 12 ساعة ، وفى حالة السفر يتم اتباع الإجراءات طبقا لقوانين الدولة المسافر لها السائح.

ونوهت بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها عند الوصول بلغت 32764 مسحة، فيما بلغت عدد المسحات التي تم اجراؤها عند السفر 93066 مسحة.

وأشارت الوزيرة لما يتم في إطار مراجعة الإجراءات الاحترازية والتأكد من اتباعها داخل المنشات السياحية، إلى جانب استمرار اعمال التطهير لجميع الفنادق التي تم تشغيلها، وتدريب العاملين بها على تلك الاعمال لمجابهة فيروس كورونا، منذ يونيو 2020.

وكذلك استمرار المرور على الفنادق لمراقبة الأغذية وصحة البيئة، مؤكدة فى هذا الصدد جاهزية العيادات الطبية والصيدليات بالمنشآت الصحية من حيث التجهيزات الطبية وتوافر الأطباء المدربين والأدوية والمستلزمات الطبية.

وكذلك تدريب الأطباء على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه أو المؤكد إصابتها بفيروس كورونا وطريقة التنسيق مع مديرية الصحة للتعامل مع تلك الحالات.