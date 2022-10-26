الحكومة : رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه وعلاوة 300 جنيه شهريا للموظفين والمعاشات

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

وأعلن في مؤتمر صحفي الآن إقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات بقيمة 300 جنيه شهريا.

وعقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي اليوم ، وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن اجتماعهم يأتي عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022، موجهاً الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرصه على التواجد في يومي الافتتاح والختام، الأمر الذي شكل دعماً ملموساً ساهم في نجاح المؤتمر.

وتابع رئيس الوزراء أن المؤتمر كان من الضرورة بمكان، لكونه ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة يموجُ بها العالم، وأكد أنه حقق الهدف الرئيسي وراء تنظيمه في الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي أن جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة، وسيتم العمل على الفور لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالالتزام بتنفيذ هذه التوصيات، وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذ هذه التوصيات، لترجمتها سريعاً إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلاً أكثر تنافسية للاقتصاد المصري.

وتوجه مدبولي بالشكر لكل الوزراء الذين شاركوا في المؤتمر، وكافة الجهات المعنية التي ساهمت في خطوات التنظيم والإعداد وإدارة هذا الحدث الوطني، وأعرب عن شكره لفريق عمل مجلس الوزراء الذين بذلوا جهوداً واسعة للخروج بهذا المؤتمر بالصورة الجيدة.

وتوجه رئيس الوزراء أيضا بالشكر لجميع الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص الذين ساهموا في إنجاح المؤتمر وخروجه بتوصيات تساهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تخطى الأزمات الدولية الحالية.

وفي سياق آخر، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته بمشاركته صباح اليوم في احتفالية اليوبيل الذهبي للعلاقات المصرية – الإماراتية “٥٠ عاماً .. مصر والإمارات قلب واحد”، مشيداً بمشاعر الود التي عكستها الكلمات الرسمية التي تم إلقاؤها بالاحتفالية من المسئولين من الجانبين، والتي جسدت عمق الروابط بين البلدين الشقيقين.