الحكومة: رغيف الخبز سيظل بـ5 قروش بعد تحويل الدعم العيني إلى نقدي

أكدت وزارة التموين خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه لا توجد أي نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز نهائيًّا بداية من يوليو 2020.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات، أنه لا توجد أي نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز.

وأوضحت الوزارة أن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة.

وأكدت أن ذلك في إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة محدودي الدخل.

الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في هذا السياق، أن الحكومة بصدد دراسة منظومة تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذها.

وأوضح أن تلك المنظومة تهدف إلى الحد من تسرب الدعم، وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وشدد على أن تطبيق المنظومة يتضمن استمرار تحمل الدولة فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، واستمرارها في بيع رغيف الخبز للمواطنين بـ5 قروش فقط، دون أي تغيير فيه.

في سياق متصل ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة تقوم بعمل حملات دورية في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتابع أن الحملات تستهدف التأكد من مدى التزام المخابز بصرف الحصة المقررة للمواطنين من الخبز المدعم بالأسعار المحددة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين.

وأكد أنه يتم توقيع الغرامات والجزاءات اللازمة على المخابز التي لا تلتزم بالمواصفات المحددة لرغيف الخبز.

وفي النهاية ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحرِّي الدقة والموضوعية.

وناشدتهم التأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

وطلبت في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز المدعم في أي محافظة من محافظات الجمهورية الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).