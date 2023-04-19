الحكومة : رسائل صرف وزارة التضامن إعانات نقدية 3000 بقيمة جنيه «مُزيفة»

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رسائل هاتفية تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي ونفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة والتي تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه، وتلك الرسائل مزيفة.

وأكدت أن تلك الرسائل ليس لها أساس من الصحة، حيث إنها لم تصدر عن الوزارة، وتلك الإعانات وهمية ولا علاقة للوزارة بها.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي خلال بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي: “moss.gov.eg”، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذرت المواطنين من الانسياق وراء تلك الرسائل النصية التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected])).