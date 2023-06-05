الحكومة: دمج «باتا» للاحذية في «المحاريث والهندسة» للجرارات الزراعية

قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للأحذية باتا، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار رقم 17 لسنة 2023 الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمالية والفنية والتنظيمية المتعلقة بدمج الشركة المصرية للأحذية باتا المدمجة في شركة المحاريث والهندسة المدمج فيها.

ووفق الجريدة الرسمية، اليوم، تقرر إنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة المصرية للأحذية باتا المندمجة اعتبارا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة المحاريث والهندسة المندمج فيها على الدمج مع نقل جميع ما للشركة المندمجة فيها من حقوق والتزامات إلى شركة المحاريث والهندسة المندمج فيها وفقا للمادة 132 من القانون رقم 159 لسنة 1981.

و تمتلك شركة باتا 100 فرع من بينهم 50 يتم تشغيلها بالإدارة الذاتية وتطبيق أنظمة القطاع الخاص، و40 فرعا تم التعاقد مسبقا على تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، و10 أفرع لاتزال مغلقة، وندرس مدى إمكانية استغلالها ومتوقع تحويلهم إلى مخازن، لا سيما وأن مواقعها غير تجارية.

وحققت شركة “باتا” ايرادات نشاط مبيعات بقيمة 46.4 مليون جنيه نهاية العام المالى يونيو 2022، مقارنة بتحقيق 26.2 مليون جنيه إيرادات فى عام 2019/ 2020، لافتا الى انه تم ضخ استثمارات محدودة بقيمة 5.6 مليون جنيه لشراء المعدات والماكينات مقابل 1.7 مليون فى يونيو 2020.