الحكومة : دليفري المطاعم مستمر 24 ساعة أثناء أسبوع العيد

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، استمرار العمل بالصيدليات والسوبر ماركت وخدمات الديليفري على مدار 24 ساعة خلال أسبوع عيد الفطر المبارك.

وأشار سعد أثناء مداخلة تليفونية لبرنامج التاسعة بالقناة الأولى، إلى استثناء كل ما يتعلق بالخدمات الغذائية والصحية وخدمات الديليفري بالمطاعم من قرار حظر التجوال، مع استمرار غلق المولات والمحال التجارية.

يأتي ذلك على هامش المؤتمر الصحفي، والذي أعلن فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد، حزمة من القرارات التي تم اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا خلال أسبوع عيد الفطر.

وذلك بدءًا من الأحد 24 مايو حتى نهاية الشهر، ويأتي في مقدمة هذه القرارات بدء حظر التجوال في تمام الخامسة مساءً حتى السادسة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.