الحكومة : دعوة كبرى الشركات البيلاروسية لزيارة مصر والتعرف على الفرص الاستثمارية

واستعراض ما تم إنجازه لتطوير البنية التحتية التي تخدم أغراض الاستثمار

أكد المستشار محمد عبدالوهاب ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، أنه جرى التنسيق مع السفارة البيلاروسية للترتيب لدعوة عدد من كبرى الشركات البيلاروسية لزيارة مصر؛ والتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار، واستعراض ما تم إنجازه لتطوير البنية التحتية التي تخدم أغراض الاستثمار.

جاء ذلك خلال عرض المستشار محمد عبدالوهاب ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ما تم خلال لقائه مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

وقال إنه تم خلاله مناقشة تحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وسبل تعزيز التعاون وتفعيل التواصل بين الهيئة ووكلاء المستثمرين.

كما تم مناقشة استقرار التشريعات الاستثمارية وتوحيد الإجراءات، ومواصلة رفع كفاءة تقديم الخدمات في مراكز خدمات المستثمرين.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب خلال عرضه لرئيس الوزراء أيضا إلى لقائه مع الدكتور ربيع حسونة، رئيس الجانب اللبناني في مجلس الأعمال المصري اللبناني، الذي تم خلاله عرض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة؛ لدعم الشركات في مواجهة أزمة “كورونا” ودعمها في خططتها التوسعية.

ولفت عبدالوهاب إلى تأكيد رئيس الجانب اللبناني في مجلس الأعمال على استمرار التعاون مع هيئة الاستثمار خلال الفترة المقبلة، بهدف رغبة العديد من الشركات اللبنانية التعرف على فرص الاستثمار في مصر في العديد من المجالات.

ونوه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أيضا إلى اللقاء الذي عقده مع “سيرجي تيرينتييف”، سفير دولة بيلاروسيا في القاهرة.

وقال أنه اتفق مع السفير على قيام السفارة البيلاروسية بموافاة الهيئة بقائمة مستهدفة من الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر؛ ليتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.

جاء ذلك حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اجتماعا مع المستشار محمد عبد الوهّاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، وتم استعراض جهود جذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إن الهيئة العامة للاستثمار قامت بدعوة المستثمرين لحضور لقاء مع رئيس مصلحة الجمارك؛ ليتم مناقشة تحديات وفرص الاستثمار، بعد غد الثلاثاء.