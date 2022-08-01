الحكومة : دراسة استحداث تأشيرة دخول بغرض الدراسة للطلاب الوافدين

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقترحات تطوير منظومة الطلبة الوافدين، ودراسة تطبيق السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية، ووضع خطة ترويجية للجامعات لاستقطاب المزيد من الطلاب الوافدين، خاصة أن مصر باتت من المقاصد التعليمية المهمة والجاذبة في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة ، وذلك عقب انتهاء جولته اليوم لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز وداي النطرون التابع لمحافظة البحيرة.

وتضمنت مقترحات وزير التعليم العالي العمل على تسهيل إجراءات القبول بالمؤسسات التعليمية، وقيام الجهات المعنية بدراسة مقترح استحداث تأشيرة دخول بغرض الدراسة للطلاب الوافدين، كما هو معمول به حول العالم.

وتطرق الوزير إلى ملف تنظيم معارض دولية للتسويق للتعليم العالي المصري، في ظل الطفرة العلمية التي تشهدها الجامعات المصرية طبقاً لتقارير مؤسسات التقييم العالمية.

وأشار عبدالغفار إلى الجهود الخاصة بتحديث وميكنة جميع أعمال التنسيق للطلاب الوافدين للدراسة في مصر، ووضع ضوابط لطلبة الإشراف العلمي الدارسين بالخارج لضمان التحاقهم بالجامعات المرموقة، فضلا عن الميكنة الكاملة لإدارة البعثات والوافدين وربطها بالجهات المعنية بالدولة.