الحكومة : خطة لعمال النظافة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية في مواجهة «كورونا» 

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، وخلال اللقاء، عرضت وزيرة البيئة تقرير متابعة بشأن خطة الوزارة لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لبحث خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة في عرضها إن الخطة ترتكز على 4 محاور تشمل دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، ومتابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، ومنظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، وأيضا الإعلام والتوعية البيئية.

وفيما يتعلق بمحور دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، قالت وزيرة البيئة إن هناك تنسيق تم مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتكليف مسئول لإدارة النفايات في كل منشأة صحية من قوة العمل بذات المنشأة لمتابعة تنفيذ خطة إدارة النفايات وخاصة فيما يتعلق بالفصل السليم وتقليل كمية المخلفات من الأنشطة الطبية العادية لتوفير السعة اللازمة لاستيعاب معالجة النفايات المتولدة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونوهت وزيرة البيئة إلى قيام المدربين الذين أعدتهم الوزارة وعددهم 68 مدربا على مستوى 15 محافظة، بتوجيه ومتابعة أعمال مسئولي النفايات لتقليل الانتقالات.

وقالت الوزيرة إنه تم التفتيش والمرور على 498 منشأة طبية لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الطبية والتأكيد على الفصل لتقليل المخلفات والتخلص الآمن منها.

وأضافت أنه تم إعداد موقع الكتروني لاستخدامه عن طريق مسئولي النفايات بالمنشآت الصحية ومحطات المعالجة في الإبلاغ عن كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة وتوقيتات نقلها إلى محطات المعالجة والكميات التي تم معالجتها في كل وردية لمتابعة أي تراكمات وتوجيه النفايات لمرافق المعالجة المناسبة.

وعرضت الوزيرة لما يتم بشأن محور متابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، وقالت أن الأعمال والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الوباء ومنع انتشاره ساهمت في تحقيق نتائج ايجابية على مستوى جودة الهواء وعلى مستوى الضوضاء في عدة مناطق حضرية.

وعرضت أيضا لما يتم بشأن محور منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، وقالت أنه تم تكثيف الأعمال للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة.

وأوضحت أنه تم المرور على مقالب القطامية والوفاء والأمل والطوب الرملي وتبين استقرار الأوضاع وتوافر عمليات التغطية.

وزيرة البيئة : تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإرسال إرشادات خاصة لمنظومة النظافة

وتابعت الوزيرة أنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإرسال ارشادات خاصة لمنظومة النظافة تشمل التعامل مع عمال النظافة والمعدات ونظافة الشوارع.

ونوهت إلى تكثيف العمل بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة فب محافظات ( قنا – وأسيوط – ةكفر الشيخ – والغربية ) بإجمالي 46.617 طن مخلفات بلدية صلبة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع والأخير الإعلام والتوعية البيئية، قالت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل من خلال المبادرة الرئاسية لنشر الوعى البيئي « اتحضر للأخضر» لتوعية المواطنين بعدد من السلوكيات التي من شأنها دعم الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” .

وتتضمن ترشيد استهلاك الموارد وعدم الإسراف في شراء المنتجات الغذائية والقيام بشراء الاحتياجات الأساسية فقط ، بجانب التوعية بكيفية التخلص الآمن من الكمامات والقفازات لضمان عدم انتشار “كورونا” ، وتوعية عمال النظافة بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات .