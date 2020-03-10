الحكومة : خروج 49 أجنبيًّا من المركب النيلية بالأقصر

كتب هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، خلال صفحته الشخصية على فيسبوك، نبأ خروج 49 أجنبيًّا من المركب النيلية محل بؤرة إصابات كورونا بالأقصر. جاء ذلك حيث أعلنت الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي، اليوم، مع وزيري السياحة والإعلام، عن إجراء 558 عينة عشوائية لمصريين وأجانب بالأقصر، وظهرت كل النتائج سلبية 100%.

وقالت هالة زايد إن 25 حالة من الـ45 حالة الذين تم اكتشافهم بالمركب النيلية أصبحت نتائجهم سلبية، وقد كانت المركب تحمل 171 فردًا.

ووجّه وزير السياحة، في المؤتمر الصحفي، رسالة إلى جميع السياح بالأقصر وأسوان بأنهم يمكنهم الآن التحرك بحرية والسفر أو القيام بزيارة المناطق الأثرية.

وأكد الوزير أنه لا صحة لغلق الأماكن السياحية، وأشار إلى أن هناك 900 ألف سائح قاموا بزيارة مصر خلال شهر فبراير عام 2020، بزيادة 4% على الشهر المقابل من العام الماضي.