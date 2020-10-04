الحكومة: حصر 73 قطعة أرض لتنفيذ تكليفات الرئيس بإقامة تجمعات سكنية حضارية

رئيس الوزراء وجه ببعض التكليفات الخاصة بتحديد بعض قطع الأراضي المقترحة، بحيث تكون بمناطق أكثر ملاءمة، وإعداد حصر نهائي

واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاته لاختيار الأراضى المناسبة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإقامة تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات في محافظات الجمهورية، على غرار مشروعى “الأسمرات” و”بشاير الخير”.

وعقد رئيس الوزراء اليوم اجتماعا بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزي مدير مركز استخدامات أراضي الدولة، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، والمهندس خليل شعث مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، والدكتور عبدالرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لتنظيم التصرف في أصول الدولة.

في بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي ، بشأن تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات بعواصم المحافظات، والمدن الكبرى، على غرار “الأسمرات” و”بشاير الخير”.

ولفت إلى بدء الجهات المعنية حصر الأراضي الصالحة لإقامة تلك المشروعات في جميع المحافظات، وأن ذلك من أجل الإسراع ببدء تنفيذها في أقرب توقيت ممكن، بعد الاستقرار على جاهزية الأراضي المقترحة.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع تم استعراض حصر بعدد قطع الأراضي الفضاء المقترحة في المحافظات، لتنفيذ تلك المشروعات، وأعد ذلك الحصر المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وتابع المستشار نادر سعد أن الحصر شمل قطع الأراضي المحتملة بكل محافظة، وأن عددها بشكل مبدئي وصل إلى 73 قطعة أرض، ونوه بأنه تم إبراز موقف تلك الأراضي من دخولها الحيز العمراني لكل مدينة أو محافظة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أيضًا أنه تم خلال استعراض قطع الأراضي المقترحة توضيح موقفها من خريطة التنمية في المحافظة الموجودة بها، وإبراز الجهات التابعة لها تلك الأراضي.

ولفت المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء وجه ببعض التكليفات الخاصة بتحديد بعض قطع الأراضي المقترحة، بحيث تكون بمناطق أكثر ملاءمة، وإعداد حصر نهائي؛ بعد استبعاد عدد من قطع الأراضى، تمهيدًا لمناقشته في اجتماع قريب، سعيًا للإسراع بالبدء في تنفيذ تلك المشروعات التي تخدم المواطنين في المحافظات.