الحكومة: جارِ متابعة مخالطي مصاب جدري القرود 21 يومًا ولم تظهر عليهم أعراض حتى الآن

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم، تقريرًا حول آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، وجدري القرود محليًا.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن المنحنى الوبائي لحالات فيروس كورونا، يُشير إلى انخفاض حالات الإصابة، وحالات الوفيات، تزامُنًا مع ارتفاع عدد مَن تلقّوا التطعيم.

وأوضح فيما يتعلق بالموقف الوبائي لجدري القردة عالميًا أنه حتى يوم 13 سبتمبر، تناقص عدد الإصابات الجديدة المُبلَّغ عنها أسبوعيًا على مستوى العالم بنسبة 8% في الأسبوع الحالي، مُقارنة بالأسبوع الماضي، ومنطقتا أوروبا والأمريكتين تشهدان أعلى نسب إصابة.

وعلى صعيد الدول العربية، هناك 6 حالات إصابة جديدة مؤكَّدة في 7 دول عربية، وذلك في الأسبوع الأخير فقط، ليصل بذلك عدد الإصابات في تلك الدول إلى 46 حالة.

وبالنسبة للموقف الوبائي في مصر، فأوضح عبد الغفار أنه تبيَّن من خلال الفحص الطبي أن هناك حالة واحدة إيجابية قادمة من إسبانيا تم عزلها بمستشفى الحميات وحَصر المخالطين لها وجارِ متابعتهم لمدة 21 يومًا من تاريخ المخالطة، وحتى الآن لم تظهر على أى منهم أعراض.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة تتخذ حزمة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية والاستعداد ضد مرض جدري القردة؛ حيث يقوم فريق اللوائح الصحية الدولية بقطاع الطب الوقائي بمتابعة كافة أحداث الصحة العامة على الصعيد العالمي من خلال موقع منظمة الصحة العالمية على مدار الساعة، ويتم متابعة كافّة المواقع المرجعية العالمية من خلال أنظمة الترصُّد.

وتابع وزير الصحة والسكان أنه يتم تنشيط فريق الاستجابة السريعة، ويتضمن كوادر مُدربة من الإدارات المختلفة إضافة إلى توفير كافّة المستلزمات اللازمة للعمل ، وتم توفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، وعددها 1800 كاشف.

وإضافة إلى ما سبق، أوضح وزير الصحة أنه في 12 مايو 2022، تم إصدار دليل إرشادي متكامل لمرض جدري القردة، ويتم تحديثه طبقًا لمستجدات الوضع الوبائي العالمي والإقليمي، ونشره في جميع المحافظات.

وتقوم الوزارة بتدريب جميع مديريات الشئون الصحية على الدليل الإرشادي والنسخ المُحدثة منه، فضلًا عن تدريب فرق مكافحة العدوى بمستشفيات الحميات الرئيسة والكبرى بالمحافظات.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الوزارة تحرص على التأكُّد من توافر مستلزمات الوقاية الشخصية، وتقوم بتدريب العاملين بأقسام الحجر الصحي بالمنافذ على تعريف الحالة وتطبيق الدليل الإرشادي، مع تنفيذ زيارات مرور إشرافية بالمنافذ للتأكُّد من التزام أقسام الحجر الصحي بمناظرة القادمين من المناطق المتأثرة بالمرض، هذا إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لتقييم تطبيق خطة الاستعداد والاستجابة للمرض.

وزارة الصحة تعرض استعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ “COP27” في شرم الشيخ

وقدَّم الدكتور خالد عبد الغفار عرضًا ملخصًا لأهم ملامح خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ (COP27)، والذي من المُقرر أن تستضيفه مصر في نوفمبر المُقبل بمدينة شرم الشيخ.

وذكر أن الخطة تتضمن توفير عيادات ثابتة ومتنقلة بالحجر الصحي بالمطارات، وبداخل الفنادق المُخصصة لإقامة الوفود، والقاعات الرئيسية للمؤتمر، وتوفير سيارات إسعاف مُجهزة بالرعايات المركزة.

كما أوضح أنه سيتم أيضًا رفع درجة الاستعداد بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وأكَّد جاهزيتها للتعامُل الفوري مع أي حالات مرضية، وتم توفير وحدة قسطرة قلبية داخلها، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة جنوب سيناء، وإقامة مستشفى مُصغر.

فضلًا عن توفير مليون ونصف مليون اختبار التشخيص السريع للكشف عن فيروس كورونا “rapid test”.