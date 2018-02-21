الحكومة تُوسع نطاق الكيانات المرشحة للطرح فى البورصة

الجهات المعنية بدأت تسليم قوائم بأسمائها لوزارة المالية تقييم الوضع المالى لشركتى «العامة للإنشاء» و«الطرق الصحراوية» «الاستثمار القومى»: نستهدف توسيع قاعدة ملكية «10 - 15» شركة تابعة كتب ـ أحمد عاشور وهاجر عمران ومدحت إسماعيل: وسعت الحكومة نطاق «ترشيحات» الشركات…

الجهات المعنية بدأت تسليم قوائم بأسمائها لوزارة المالية

تقييم الوضع المالى لشركتى «العامة للإنشاء» و«الطرق الصحراوية»

«الاستثمار القومى»: نستهدف توسيع قاعدة ملكية «10 – 15» شركة تابعة

كتب ـ أحمد عاشور وهاجر عمران ومدحت إسماعيل:

وسعت الحكومة نطاق «ترشيحات» الشركات المقرر طرحها فى البورصة المصرية، لتضم عدة قطاعات اقتصادية.

وكانت المرحلة الأولى تضم شركات البترول، والكهرباء، وبنوك، ثم انتقل الحديث عن طرح كيانات مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأخرى تابعة لبنك الاستثمار القومى، ثم ثالثة تعمل فى مقاولات الطرق والكبارى، وتتبع وزارة النقل.

وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل لـ«المال»، إن يجرى التخطيط لطرح شركتين تابعتين، تعملان بقطاع المقاولات، خلال الفترة المقبلة، بدعم من قوة وضعهما المالى، بخلاف الخطط المعلنة عن طرح حصص من شركتى «الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، و«دمياط للحاويات».

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أنه تم ترشيح شركتى النيل العامة لإنشاء الطرق، والعامة للطرق الصحراوية، التابعتين للشركة القابضة للطرق والكبارى، مشيرة إلى أن أحد المكاتب المقيدة بالهيئة العامة للرقابة المالية، يقوم بتقييم الوضع المالى لهما، وتحديد مدى إمكانية تنفيذ الطرح.

وتستهدف شركة النيل العامة، تنفيذ أعمال بقيمة 3 مليارات جنيه، خلال العام المالى الحالى، مقارنة مع 2.5 مليار جنيه تم تنفيذها فى خطة 2016/2017، بزيادة تصل إلى %39 عن المستهدف، وتعمل شركة الطرق الصحراوية، على تنفيذ تعاقدات خلال العام المالى الحالى بقيمة 800 مليون جنيه، وتخطط لتحقيق أرباح بقيمة 25 مليوناً، بنهاية العام، مقابل 16 مليونا فى 2016/2017.

كانت وزارة النقل قد أعلنت فى وقت سابق، أنه من المقرر طرح حصص إضافية من شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط للحاويات، وفقا لبرنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، وتمتلك الوزارة حوالى %20 منهما.

فى نفس السياق، قال محمود منتصر، نائب رئيس بنك الاستثمار القومى لـ«المال»، إن لديه قائمة تتراوح بين 10 و15 شركة، مرشحين للطرح فى البورصة، وتم إرسال القائمة لوزارة المالية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وكانت مصادر مطلعة، قد قالت لـ«المال» فى وقت سابق، إن «الاستثمار القومى»، يستهدف طرح 9 إلى 11 شركة، ضمن خطة توسيع قاعدة الملكية فى الكيانات الاقتصادية المملوكة للبنك.

وكان رئيس الوزراء، قد أصدر قرار فى نوفمبر الماضى، بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، الذى طال انتظاره، بحيث تضم وزير المالية، مقررا للجنة، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والتجارة، والتخطيط.

وأكدت وثائق المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولى، على أداء الاقتصاد المصرى، الصادرة فى يناير الماضى، أهمية دعم القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرة إلى أن السلطات المصرية لديها خطة طموح، تم الإعلان عنها منذ أكثر من عامين، لطرح الشركات العامة فى البورصة، بهدف زيادة رأس المال.

وذكرت الوثائق، أن الحكومة تستهدف الإعلان قريبا عن خطتها لطروحات الشركات الحكومية، خلال العام المالى المقبل.

والتزمت الحكومة أمام صندوق النقد الدولى، بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن حصص المال العام فى الشركات بمختلف القطاعات الحكومية، تتضمن مؤشراتها المالية، وعوائدها.