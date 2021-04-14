الحكومة تُقر تمويلا 108 ملايين يورو من بنك التنمية الأفريقى للصرف الصحى بالصعيد

خاص ببرنامج الصرف الصحى المتكامل فى المناطق الريفية بصعيد مصر –الأقصر، بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، والمُوقع بتاريخ 3/3/2021

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى خاص ببرنامج الصرف الصحى المتكامل فى المناطق الريفية بصعيد مصر –الأقصر، بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، والمُوقع بتاريخ 3/3/2021.

وذكر مجلس الوزراء، أن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر –الأقصر، يهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى التجمعات السكانية الواقعة بالمناطق الريفية فى صعيد مصر “محافظة الأقصر”، إلى جانب دعم الإصلاح المستمر لهذا القطاع، وتطوير عمليات تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالجتها، والمساهمة فى زيادة تغطية خدمات الصرف الصحى المحسنة.

كما تمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من بنك التنمية الأفريقى وصندوق التنمية الأفريقى “بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتمانى لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية”، بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية فى صعيد مصر –الأقصر، بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، بما يحقق أهداف البرنامج.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الأفريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019، الخاص بالتصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار تلك الزيادة.

وتمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الافريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019، الخاص بالتصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار تلك الزيادة، والناتجة عن انضمام أيرلندا إلى عضوية البنك.

وتضمنت قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم أيضا الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، بمساحة نحو 69.14 فدان، ناحية غرب محور محمد على فهمي، جنوب مدينة نصر، شمال شارع الياسمين، فى محافظة القاهرة، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لإستخدامها فى إقامة ورشة العمرة الجسيمة للخط الخامس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.