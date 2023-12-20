الحكومة تُقر تمويلا ألمانيا لمشروعات برنامج المخلفات الصلبة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون المالي، بين الحكومة، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتمويل مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

وتم الإشارة إلى أن تلك المشروعات تستهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز بينها مراكز اختصاص قطاعي، ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعاون مع وزارة البيئة في إعادة هيكلة قطاع المُخلفات على المستوى الوطني وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربع المستهدفة وهي: كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.

إضافة إلى دعم آليات ضمان الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة موانئ جافة ومناطق لوجستية في محافظتي أسوان والإسكندرية، بهدف تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وشملت المساحات التي نص عليها القرار 399.36 فدان تقريباً ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، ومساحة 17.78 فدان تقريباً ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومساحة 115.68 فدان تقريبا ناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية.