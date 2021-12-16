الحكومة تُقر تعديل اتفاق منحة السكة الحديد لتجديد القاطرات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

جاء في قرار الحكومة أن المنحة تهدف إلى تسهيل التنفيذ المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد

وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر “برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات” بين وزارة التعاون الدولى بجهمورية مصر العربية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

وجاء في قرار الحكومة أن المنحة تهدف إلى تسهيل التنفيذ المناسب والفعال لعمليات شراء ما يصل إلى 100 جرار جديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووفقاً للتعديل تُزود المنحة الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين فى البنك الأوروبى لإعمار البيئة بمبلغ 210 آلاف يورو لتُصبح القيمة الإجمالية لها ما يصل إلى 765 ألفا و343 يورو.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “الإيفاد” رقم 219 المُعتمد فى روما خلال الفترة من 17-18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى.

ونوه مجلس الوزراء بأن ذلك بهدف المحافظة على عضويتها فى المجلس التنفيذى للإيفاد، وضمان الحصول على قدر أكبر من المنح والقروض الميسرة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، بإجمالي مساحة نحو 5723 فداناً، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كإمتداد للمجتمع العمراني الجديد بغرب أسيوط “هضبة أسيوط”.