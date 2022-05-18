الحكومة تُقر اتفاق 600 ألف يورو منحة من البنك الأوروبى لمشروع مترو الإسكندرية - أبوقير

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة التعاون الفنى المقدمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/أبو قير، بقيمة مبلغ 600 ألف يورو، والموقع بين مصر والبنك.

وتمت الإشارة فى القرار إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذى يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء، ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

ويتكون المشروع من أعمال البنية التحتية، لتطوير الخط، وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة، بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، وكذلك الإشراف على الإنشاءات وأعمال تجهيز الموقع.

كما وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 120 بتاريخ 15 يوليو 2018، بحيث يتم تخصيص قطعة أرض لمحافظة القاهرة، فى حى الشرابية، لاحتياج المحافظة لإقامة مستشفى عليها، بنظام البدل.

وذلك كقطعة أرض بديلة عن القطعة رقم 33 بمساحة 10 آلاف م2، بمنطقة المجازر، بمدينة العاشر من رمضان، والتى كانت مخصصة لصالح محافظة القاهرة، بنظام نقل الأصول.