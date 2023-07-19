الحكومة تُقر اتفاق التمويل مع كوريا بشأن تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار للخطين الثاني والثالث للمترو



وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق ترتيبات تمويل بين حكومتي مصر ،وكوريا، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري، لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك بالتعاون مع شركة «هيونداي روتيم الكورية» والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديد «نيرك»، في منطقة شرق بورسعيد، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

وتم الإشارة إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وخاصة الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي، بما يُؤمن مُتطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وتحقيق زيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً، خاصة إلى إفريقيا، من خلال إقامة مركز تصنيع عالميّ في مثل هذه الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، ومواجهة الزيادة في عدد الركاب المستخدمين للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق.

وذلك علاوة على تخفيض زمن التقاطر لهذين الخطين، وتوفير ما يقرب من 5000 فرصة عمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار خطة التنمية الاستراتيجية للدولة 2030.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا، حول منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل «دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر»، والموقعة في 5 يونيو 2023.

وتم الإشارة إلى أن هذه المنحة تأتي في إطار سعي الحكومتين لتعزيز التعاون بينهما في تكريس ممارسات الري المُبتكرة، لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائي، مع التبادل المستمر للمعرفة والخبرات.