استثمار

الحكومة تُقر إنشاء جامعة الابتكار وفرع لجامعة السويس بأبورديس جنوب سيناء

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح
صفية حمدي 2:12 م, الأربعاء, 19 مايو 21 2:12 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة الابتكار”.

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح.

وجاء فى القرار، أن إنشاء الجامعة يهدف إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى مختلف المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير.

ونص على أنه على الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة من ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

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ونصت المادة الرابعة من القرار، على أن الجامعة تتكون من كليات: العلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، وإدارة الأعمال والاقتصاد، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والفنون، والتكنولوجيا الحديثة، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وحدد القرار آليات تشكيل مجلس أمناء الجامعة واختصاصاته، وكذلك مجلس الجامعة، ومجالس الكليات واختصاصاتها.

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ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه أيضا، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء فرع “جامعة السويس” بمدينة “أبورديس” فى محافظة جنوب سيناء.

وذلك على مساحة 50 فدانا، ويضم أربع كليات هي: التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية سيناء، وحتى يتسنى توفير فرص التعليم العالى لأبناء المحافظة، بحيث تكون هذه الجامعة مستقبلا نواة لإنشاء جامعة مستقلة بمحافظة جنوب سيناء، لتعمل جنبا إلى جنب مع “جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية” لخدمة أبناء المحافظة.

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وبما يساهم فى تحقيق التنمية البشرية والمساعدة فى إحداث نقلة حضارية وثقافية لأبناء المحافظة، وتخريج كوادر من التخصصات المختلفة تلبى احتياجاتها.

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بقلم صفية حمدي

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