الحكومة تُعد حوافز لإنشاء تجمعات صناعية في الكوارتز والرمال البيضاء وتوطين صناعة الرقائق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض آليات وحوافز الاستثمار في خامات “الكوارتز” والرمال البيضاء” في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية، وزيادة القيمة المضافة، والتوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر.

حضر الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس علاء الدين عبدالحكيم، نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، والمهندس خالد الششتاوى، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية الاستفادة المُثلى من مواردنا الطبيعية، ومن بينها “الرمال البيضاء” و”الكوارتز”، عبر تعظيم القيمة المضافة لهذه الخامات، منوها إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه نحو توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول بحث سبل تأمين استدامة خامات “الكوارتز” والرمال البيضاء” وتعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المعنية التابعة لوزارة البترول والثروة والمعدنية، بدراسة آليات تحفيز القطاع الخاص وتقديم حوافز للاستثمار في مجال إنشاء تجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء.

وتابع: إن هذه التجمعات الصناعية سوف تضم مصانع الزجاج عالي الجودة، والكريستال، ورمال التكسير الهيدروليكي في آبار البترول لزيادة الإنتاجية، وإنشاء كيانات معالجة خام “الكوارتز” والرمال البيضاء لزيادة تركيز الخام ورفع قيمته المضافة.

واستعرض المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حوافز الاستثمار لإنشاء تجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء.

وقال عبدالوهاب إن الرمال البيضاء لها فوائد اقتصادية كبيرة كونها تدخل ضمن العديد من الصناعات ويمكن الاستفادة منها لكي تكون مصدراً مهماً للدخل القومي خاصة أنها تتوفر في شمال سيناء وحول خليج السويس والوادي الجديد.

وأشار إلى أن الرمال البيضاء تعد المادة الخام لعنصر “السليكون، عصب التطور التكنولوجي والخـام الرئيسي في صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية .

وتضمنت الحوافز التي عرضها عبدالوهاب عددا من الحوافز الضريبية، والحوافز الخاصة بالصناعات المرتبطة بخام الرمال البيضاء، في قطاعي الصناعة والبترول والثروة المعدنية.

وتم التطرق إلى مجموعة من الحوافز الأخرى، وضوابط التمتع بهذه الحوافز.