الحكومة تُعد أراضي جاهزة لطرحها على القطاع الخاص لإقامة محطات تحلية المياه

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء مساء أمس، اجتماعاً مع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة موقف جاهزية الأراضي المزمع طرحها علي القطاع الخاص لإقامة محطات لتحلية مياه البحر.

في بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة بذل أقصي الجهود لتوفير الأراضي الجاهزة لإقامة محطات تحلية مياه البحر، بحيث تصل طاقتها الإجمالية إلى نحو ٢ مليون م3/يوم، استعداداً لطرحها علي شركات القطاع الخاص.

وشدد علي أهمية جاهزية هذه الأراضي دون أي معوقات، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتي عام ٢٠٥٠، والتوسع نحو إقامة المزيد من محطات التحلية لإتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص كخطوة علي طريق زيادة مشاركته في الاقتصاد السنوات القليلة القادمة.

ومن جانبه، استعرض اللواء ناصر فوزى الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتي عام ٢٠٥٠، حيث تناول الضوابط والمحددات والمعايير الخاصة باختيار المواقع المقترحة لمشروعات التحلية.

وعرض لما تم تحديده من مواقع مقترحة علي مستوي محافظات الجمهورية لتنفيذ المشروعات، مستعرضاً التوزيع الجغرافي لهذه المناطق في ٦ محافظات.

واستعرض اللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موقف الأراضي المطلوب تخصيصها لمشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2050.

وأشار اللواء عاصم إلى أنه تم تخطيط تنفيذ محطات مركزية لتحلية المياه ذات طاقات كبيرة؛ لترشيد استخدام الأرض وزيادة طاقة محطات التحلية بغرض الحصول على أقل أسعار.

مضيفا أنه يتم اختيار الأرض مباشرة على البحر لسهولة الحصول على المياه ولتقليل التكلفة الاقتصادية للمشروع، وروعي في هذه المشروعات البعد عن مصادر التلوث، والقرب من مصادر الطاقة، والقرب من خطوط نقل المياه ومحطات الرفع الرئيسية لسهولة نقل المياه المنتجة.

وأوضح أنه تم تحديد 19 مشروعا في 10 محافظات بإجمالي طاقة 3.345 مليون م3/يوم، خلال الخطة الخمسية الأولى 2020 – 2025، وستكون هذه المشروعات في محافظات مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والإسكندرية.