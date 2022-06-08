الحكومة تُعدّل الحد الشرقي لمحافظة القاهرة لضم أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الحد الشرقى لمحافظة القاهرة، بحيث تضم مساحات أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها.

كما تم إحاطة مجلس الوزراء خلال الاجتماع بما تم من إجراءات لطرح واستغلال مدرسة الموهوبين بمدينة نصر، كمدرسة رياضية دولية، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، من خلال المزايدة العامة العلنية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى هذا الصدد، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لطرح مدرسة الموهوبين بمدينة نصر، والإعلان عن المزايدة العلنية العامة، لذلك الأمر.

واستعرض المحددات الفنية العامة التى تضمنتها كراسة الشروط، والتى شملت العمل على رفع كفاءة كافة مباني المدرسة، وتطوير مختلف الخدمات المقدمة من خلال المدرسة، بما يساهم فى تطوير المناهج التعليمية وبناء خطط رياضية لتأهيل الرياضيين فى ضوء رؤية مصر 2030.

وذلك من خلال استخدام التطبيقات التعليمية التكنولوجية الحديثة، عبر التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في هذا الشأن.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه تم الترسية على إحدى الشركات المتخصصة فى إقامة وتشغيل وإدارة وتجهيز المدارس ومعاهد التعليم.

كما وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة المقاولون العرب (فرع شمال الدلتا) للقيام بأعمال مشروع ترميم وإنشاء وإعادة تأهيل قصر الملك فؤاد والأرض المحيطة به، ليكون مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بالتنسيق الكامل مع المجلس الأعلى للآثار.