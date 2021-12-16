الحكومة تُعدل قانون ذوي الإعاقة بالسماح لأقاربهم من الدرجة الثانية بقيادة سياراتهم

التعديل يمنح ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، تيسيراً عليهم.

وجاء في نص القرار أن التعديل يمنح ذوي الإعاقة ميزة الاستعانة بالزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، مثل الأخوة والأخوات، لقيادة أو استعمال السيارة أو وسيلة النقل المعدة لاستخدامه، حال استحالة عدم وجود أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

كما نص القانون في صورته الحالية، على أن ذلك في حال كون الشخص ذي الإعاقة قاصراً، أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه، ولا يستطيع الإستعانة بسائق، وذلك مراعاة للظروف الخاصة بهذه الفئات.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه بين القرارات على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولِمهمة.

وذكر أن الاتفاق يهدف إلى تيسير حركة المسئولين الحكوميين لدى جمهورية مصر العربية، وجمهورية بوروندى، وذلك من خلال السماح لمواطنى الطرفين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لِمهمة السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضى الطرف الآخر ـ من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية ـ دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.