الحكومة تُعدل قانون المهن التمثيلية والسينمائية لتأمين مستقبل أعضائها ضد المرض والشيخوخة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

وتمت الإشارة إلى أن التعديل يأتي في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بشمول الفنانين بكافة فئاتهم، ببرامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد فى تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي.

وجاء في القرار أن التعديل استهدف زيادة الموارد المالية الحالية لتلك النقابات لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، ولتكون قادرة على تأمين مستقبل أعضائها ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.