الحكومة تُزيل صفة النفع العام عن مساحات مملوكة للدولة للتوسعات المستقبلية لميناء الإسكندرية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن بعض المساحات المملوكة ملكية عامة للدولة، ناحية محافظة الإسكندرية، تحت إشراف جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية، ليعاد تخصيصها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لاستخدامها كظهير خلفي ومنطقة لوجستية.

ونص القرار على أن ذلك بهدف تنفيذ التوسعات المستقبلية لميناء الإسكندرية.

وتمت الإشارة إلى أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير الموانئ المصرية لجعل مصر مركزا إقليميا في مجال صناعة النقل البحري واللوجستيات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة المركزي، التابع لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وذلك لأهمية الدور الذي تقوم به هذه المستشفى، والحرص على الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بها، في تقديم خدمات علاجية بجودة فائقة والعمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية العملية والعلمية، في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، لتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل وتفعيل أطر الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية.