الحكومة: «تيدا مصر» تستعد لاستقطاب صناعات باستثمارات قيمتها 5 مليارات دولار الفترة المقبلة

وفي أثناء جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وافتتح عددا من المصانع في المنطقة الصناعية الصينية “تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين” (تيدا مصر) .

وتم الإشارة خلال الجولة إلى أن “تيدا مصر” تستعد لاستقطاب صناعات عديدة أخرى خلال الفترة المقبلة باستثمارات تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار.

تفقد رئيس الوزراء، ومرافقوه، مصنع مجموعة “هنج تونج اوبتيك إليكتريك مصر”، للألياف الضوئية، الذي يعد أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية “تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين” (تيدا مصر).

وخلال جولته بمصنع الشركة، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من “توني فانج”، المدير التنفيذي للشركة، ذكر خلاله أن مجموعة “هنج تونج” تعد أكبر شركة مُصنعة للألياف الضوئية وكابلات الطاقة في الصين، وتغطي مجالات أعمالها الألياف والكابلات البحرية، وخدمات الصيانة، بالإضافة إلى ” إنترنت الأشياء”، والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية، فضلا عن المواد الناشئة والطاقة الجديدة.

وأوضح رئيس الشركة أن ” هنج تونج مصر للألياف ” وقعت عقدا للاستقرار في منطقة التعاون ” تيدا”، و ملتزمة ببناء أكبر مركز للبحث والتطوير لكابلات الألياف الضوئية وأكثرها تقدما وتصنيعها وتسليمها في مصر.

وأضاف “توني فانج” إن مصنع الشركة في منطقة “تيدا” يختص بإنتاج كابلات الألياف الضوئية وخدمات هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية، ويقام باستثمارات تبلغ 6 ملايين دولار، على مساحة 5904 م2 كمرحلة أولى تم إطلاقها في أبريل 2022، ويتيح 100 فرصة عمل مباشرة، وتصل الطاقة الانتاجية له لنحو مليوني وحدة.

كما تم الإشارة إلى أن منطقة “تيدا السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين”، تعد منطقة صناعية متكاملة على الطراز الحديث، باستثمارات صينية، على مساحة إجمالية ( ابتدائية وتوسعية) تبلغ نحو 7.5 كم2، وقد بدأ العمل بها من خلال المرحلة الابتدائية في عام 2009، ويصل عدد الشركات التي تم جذبها إليها 137 شركة، تنقسم إلى 57 نشاطا صناعيا، و74 خدميا، و6 أنشطة لوجستية.

وتتنوع الصناعات الرئيسية بمنطقة ” تيدا مصر” بين مواد البناء الجديدة، والمعدات البترولية، ومعدات الضغط العالي والمنخفض، إلى جانب تصنيع الآلات، وفي عام 2016 بدأ العمل في المرحلة التوسعية للمنطقة من خلال العديد من الصناعات الأخرى التي أضيفت للمنطقة وتشمل سيارات ودراجات الركوب، والمنسوجات، ومواد البناء والصناعات الكيماوية.

وتتنوع مجالات التصنيع التي تختص بها الشركات القائمة بمنطقة ” تيدا مصر”؛ حيث تتخصص مثلا شركة “دايون” وهي مجموعة مؤسسات خاصة واسعة النطاق بتجميع الدراجات النارية، والمركبات الكهربائية، إضافة إلى البحث والتطوير في المركبات التجارية والتصنيع، والمبيعات والخدمات والتجارة الدولية، والتطوير العقاري.

وذلك إضافة لشركة ” يان جيانج”، التي تتخصص في تصنيع المنتجات الحديثة، وشركة “كادي”، المتخصصة في الملابس والمنسوجات والأقمشة، والمواد الخام للنسيج، والتصنيع، والمعالجة، والمبيعات، والتكرير، والصباغة، فضلا عن الأقمشة القطنية والحرير، وأقمشة الألياف الكيمائية، فضلا عن البحث والتطوير التكنولوجي، وأعمال الاستيراد والتصدير.

كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته اليوم، بمشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم ، مصنع شركة “مايديا” للغسالات، أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية “تيدا ـ مصر”.

واستمع مدبولي إلى شرح من السيد/ تشن وي وي جيمس، المدير العام لمصنع “مايديا”، أوضح خلاله أن الشركة تختص بتصنيع وإنتاج غسالات الأطباق، بطاقة انتاجية تصل إلى نحو 1.5 مليون غسالة سنوياً، ويقام على مساحة 60 ألف م2، ويضم 270 عمالة مباشرة وغير مباشرة، واقيم بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار.

وشهد رئيس الوزراء، ومرافقوه، أيضا خلال جولته افتتاح مشروع شركة “إيجيبت فان يانغ” لطباعة وصباغة المنسوجات، أحد مصانع المنطقة الصناعية الصينية “تيدا ـ مصر”.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من السيد/ “آن زو”، صاحب المصنع، أوضح أن المشروع أقيم بتكلفة استثمارية بلغت نحو 60 مليون دولار، على مساحة 120 ألف م2؛ حيث يستهدف إنتاج أقمشة الملابس والبطاطين والمفروشات المنزلية، ويبلغ عدد العمالة 1200 من العمالة المباشرة، و2000 من العمالة غير المباشرة، ويمكن للمشروع أن يحقق بعد اكتمال مراحله الثلاث، حجم إنتاج 30 ألف طن سنوياً، بقيمة إنتاج سنوية تبلغ 150 مليون دولار سنويا.