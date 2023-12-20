الحكومة توقع صفقة تطوير وإدارة 7 فنادق تاريخية مع «إيكون» التابعة لمجموعة طلعت مصطفى 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاكتتاب على زيادة رأس المال وإدارة وتطوير عدد 7 فنادق، بين شركة “إيكون” التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، وصندوق مصر السيادي.

والفنادق هي: (فندق سوفيتيل أولد كتراكت – أسوان، منتجع موڤنبيك – أسوان، فندق سوفيتيل وينتر بالاس – الأقصر، فندق شتايجنبرجر – التحرير، فندق شتايجنبرجر سيسل – الأسكندرية، فندق ماريوت مينا هاوس، فندق ماريوت – القاهرة، وكازينو عمر الخيام).

والفنادق مملوكة حاليًّا للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”.