الحكومة توقع اتفاقية مع أكبر مورد أقماح أوكراني لتبادل الخبرات

محمد مجدي والصاوي أحمد: وقعت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، مذكرة تفاهم مع الشركة الأوكرانية نيبولون "أكبر مورد أقماح"، وذلك على هامش مؤتمر تعزيز الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي في مصر، بغرض نقل الخبرات المشتركة في كيفية الزراعة الحديثة والتنمية المستدامة في القطاع الغذائي. الإضافة إلي توقيع

محمد مجدي والصاوي أحمد:

وقعت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، مذكرة تفاهم مع الشركة الأوكرانية نيبولون “أكبر مورد أقماح”، وذلك على هامش مؤتمر تعزيز الاستثمار المستدام في الأمن الغذائي في مصر، بغرض نقل الخبرات المشتركة في كيفية الزراعة الحديثة والتنمية المستدامة في القطاع الغذائي.

الإضافة إلي توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين الشركة الأوكرانية، والحكومة المصرية، بشأن التشجيع على الاستثمار المستدام في مصر، في القطاع الزراعي، وتبادل الخبرات المشتركة.

ووقع من جانب الشركة الأوركرانية أليكسي فاداتورسكي، الرئيس التنفيذي لشركة نيبولون، مع كل من الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، وسحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي.