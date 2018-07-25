الحكومة توقع اتفاقية لتطوير معالجة مياه الصرف بالفيوم بقيمة 172 مليون يورو

- مدبولي: نثمن دور بنك الاستثمار الأوروبي في دعم مشروعات التنمية بمصرالمال - خاصشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية لتطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة الفيوم بقيمة 172 مليون يور

– مدبولي: نثمن دور بنك الاستثمار الأوروبي في دعم مشروعات التنمية بمصر





المال – خاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية لتطوير منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة الفيوم بقيمة 172 مليون يورو، بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، وفلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، بحضور محافظ الفيوم، ومستشاري وزير الإسكان، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وثمن رئيس الوزراء دور بنك الاستثمار الأوروبي في دعم العديد من مشروعات التنمية بمصر التي تقوم بها الحكومة، في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشيداً بالتنسيق القائم بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتطوير البنية الأساسية في مصر، من طرق وإسكان وصرف صحي، لتحسين مستوى معيشة المواطنين في إطار منظومة متكاملة، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأعلنت نصر أنه تم الاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي وباقي شركاء التنمية وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومرفق الجوار للاستثمار على دعم التكلفة الإجمالية للمشروع، والبالغة 395 مليون يورو.

وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، مشيرة إلى أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من البنك منذ انطلاق الشراكة بينهما وصل إلى 8.2 مليار يورو، موزعة على أكثر من 90 مشروعًا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتساقًا مع أهداف وأولويات الحكومة المصرية.

وأشار إلى أهمية هذا المشروع في حل مشكلة الصرف الصحي في محافظة الفيوم، وكذا إيجاد حل لمشكلة التلوث في بحيرة قارون، بما يساهم في تعظيم دورها في التنمية السياحية في المحافظة.

من جانبها، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن الاتفاقية تنص على دعم بناء محطات جديدة لمعالجة​مياه الصرف الصحي وشبكات المجاري المتصلة بها، وإعادة تأهيل المحطات القائمة وتوسيعها، بالإضافة إلى تحسين كفاءة المرافق الصحية المنزلية في المناطق الريفية بالمحافظة.

وأكدت أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتطهير بحيرة قارون، التي تُعد ثالث أكبر بحيرة في مصر، بعد سنوات طويلة من التلوث، وتحسين حالة المياه بها، وزيادة مساحة الاستزراع السمكى، بهدف الارتقاء بمستوى معيشة العاملين في مجالات الصيد والاستزراع السمكى من أبناء المحافظة، والارتقاء بالقطاع السياحى، والمحافظة على البيئة، وجذب الاستثمار للعمل بهذا القطاع الحيوى المهم.

وقالت المنشاوى: يهدف المشروع لتوصيل خدمة الصرف الصحى لـ940 ألف نسمة، ويتضمن تنفيذ الأعمال التالية: خدمة 83 قرية محرومة بشبكات الصرف الصحى، وإنشاء 8 محطات معالجة جديدة، وتوسعة 9 محطات معالجة قائمة، وإعادة تأهيل 10 محطات معالجة قائمة، وشراء عربات كسح، وتوصيل 3000 كم مواسير بالإضافة إلى 139 محطة رفع جديدة خاصة بها.

وأوضح أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات في محافظة الفيوم تتضمن إحلال وتجديد محطات قائمة، مثل هذا المشروع، مؤكداً بدء إجراءات تنفيذ المشروع والذي سيحدث نقلة نوعية في خدمات الصرف الصحي في القرى حول بحيرة قارون والمحافظة ككل.

وقالت فلافيا بلازا، أن البنك يكثف من دعمه لجهود الحكومة المصرية لتطوير البنية التحتية، اللازمة لتحسين حياة المواطنين وجذب الاستثمارات، مضيفة أن بنك الاستثمار الأوروبي شريك استراتيجي لمصر، ويوجد مكتب في القاهرة يمثل المكتب الاقليمي الأول خارج الاتحاد الأوروبي.