الحكومة توقع اتفاقا مع البنك الأوروبي لدعم قطاع الطاقة بـ200 مليون دولار

المال - خاص وقعت الحكومة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم اتفاقا، لدعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول، بقيمة 200 مليون دولار.قام بتوقيع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك، بحضور ا



المال – خاص

وقعت الحكومة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم اتفاقا، لدعم كفاءة الطاقة لصالح شركة السويس لتصنيع البترول، بقيمة 200 مليون دولار.

قام بتوقيع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

ويهدف المشروع إلى ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وما يستتبع ذلك من خفض الانبعاثات البيئية المسببة للتغيرات المناخية والضارة بالصحة العامة والبيئة المحلية، وتحديث شركات قطاع البترول ودعمها لزيادة الإنتاج وإنتاج وقود عالى الجودة متوافق مع المواصفات العالمية، ودعم تحول مصر لمركز إقليمى لتبادل الطاقة، وسيسهم المشروع فى خلق فرص عمل جديدة وتوفير طاقة نظيفة فى ظل بيئة عمل جديدة ونمو اقتصادى من خلال تنفيذ استثمارات بيئية.