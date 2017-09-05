الحكومة توقع اتفاقاً مع بنك الاستثمار الأوروبى

أحمد عاشور توقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال أيام، اتفافية للحصول على قرض بقيمة 172 مليون يورو، مع بنك الاستثمار الأوروبى، لتمويل مشروعات صرف صحى، ورفع كفاءة القرى الملوثة. وعلمت «المال» من مصدر مسئول، أنه من المقرر توقيع الاتفاق على هامش مؤتمر يعقده البنك بمصر فى 13 سبتمبر ال

أحمد عاشور

توقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال أيام، اتفافية للحصول على قرض بقيمة 172 مليون يورو، مع بنك الاستثمار الأوروبى، لتمويل مشروعات صرف صحى، ورفع كفاءة القرى الملوثة.

وعلمت «المال» من مصدر مسئول، أنه من المقرر توقيع الاتفاق على هامش مؤتمر يعقده البنك بمصر فى 13 سبتمبر الجارى، تحت عنوان «تعزيز الاستثمار بحوض البحر المتوسط»، بحضور 500 شخصية من دول المنطقة، ومؤسسات التمويل الدولية.

وتبعا للمصدر فإن مصر ستحصل على منحة من البنك الأوروبى أيضاً بقيمة 400 ألف يورو، لصالح مشروعات تنموية بمحافظة الإسكندرية.

كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد بحثت الترتيبات النهائية للمؤتمر فى لقاء جمعها الخميس الماضى، مع كريستوف لوسيت، مدير بنك الاستثمار الأوروبى.

من أبرز الشخصيات التى ستشارك فى المؤتمر، داريو إسكانابيكو، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، وفيدريكا موجرينى، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى، وحافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و فتح الله السجلماسى، أمين عام اتحاد من أجل المتوسط.

وتسعى وزارة الاستثمار للاستفادة من الخبرات الفنية لبنك الاستثمار الأوروبى، فى تحسين ورفع كفاءة السكك الحديدية، كما طلبت الوزارة من البنك المساهمة فى دعم النهوض بالتعليم الفنى.