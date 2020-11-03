الحكومة: توفير أكثر من 11 مليون عبوة أدوية «كورونا» في أكتوبر الماضى

وقال المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الكميات المتوافرة من أدوية "كورونا" خلال الفترة المذكورة ، كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، جهود هيئة الدواء المصرية لتوفير جميع المستحضرات الدوائية بشأن بروتوكولات علاج فيروس “كورونا” المستجد ، التي تم ضخها بالسوق المحلية خلال شهر أكتوبر الماضي.

وتلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في هذا الصدد تقريراً من الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ، تضمن بيانا بكميات الأدوية التي تم توفيرها خلال شهر أكتوبر الماضي ، بالمتابعة والتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.

وقال المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الكميات المتوافرة من أدوية “كورونا” خلال الفترة المذكورة ، كانت كافية لسد احتياجات السوق المحلية.

وأوضح خلال تقريره إلى رئيس الوزراء بشأن أدوية “كورونا” أنه تم توفير عدد 1.868.340 عبوة من دواء “ازيثرومايسين” أقراص، وعدد 843.482 زجاجة “ازيثرومايسين” شراب.

وكذلك تم توفير عدد 4.045.089 عبوة من دواء “باراسيتامول” أقراص، وعدد 100 ألف زجاجة من “باراسيتامول” شراب، وعدد 1.861.633 شريط من دواء “زنك” أقراص، وعدد 3.844.878 شريط من “فيتامين سي” أقراص.

