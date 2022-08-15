الحكومة : توطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات أولوية قصوى لقطاع المرافق ومنح حوافز للمصنعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرافق التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وانعقد الاجتماع بحضور المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد متابعة موقف مشروعات المرافق التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية بشكل عام،

وتطرَّق بشكل خاص لموقف مشروعات المرافق التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في عدد من المحافظات.

وأضاف سعد أنه تم تأكيد أن توطين صناعة المعدات والآلات والطلمبات أولوية قصوى يحتاج إليها قطاع المرافق في مصر، وفي هذا الإطار وجّه رئيس الوزراء بمنح التيسيرات المطلوبة للمصنِّعين.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستعدَّة لتقديم هذه الحوافز لهم، والحكومة تشجع هؤلاء المصنِّعين على بدء تصنيع هذه المنتجات.

وتابع المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضًا الجهود المبذولة لاستخدام الطرق الحديثة في معالجة الصرف الصحي، باستخدام المواد المُصنعة محليًّا،

وتم تأكيد أهمية إجراء الصيانة بشكل دقيق، وحسن الإدارة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخُّها في هذه المشروعات.

وتم التطرق، في الاجتماع أيضًا، إلى الموقف المالي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات القابضة، وموقف حل التشابكات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة.