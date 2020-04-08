الحكومة توضح طبيعة حظر تحرك المواطنين يوم شم النسيم (فيديو)

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت إغلاق الشواطئ والمتنزهات بشكل تام خلال احتفالات شم النسيم.

وقال سعد في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي بقناة صدى البلد: “شم النسيم الناس تقعد بقى في البيت وتحتفل بيه داخل بيوتها.. النهاردة اتخذنا قرار تقيدي جديد وهو إغلاق الشواطئ والمتنزهات إغلاقا تاما”.

وأضاف: “ده قرار رئيس وزراء والجهات التنفيذية هتنفذه بكل حذافيره تحسبا لخروج الناس في يوم شم النسيم.. لو كنا سيبنا الحدائق مفتوحة.. ممكن يضربلك كل الإجراءات اللي خدتها.

وتابع: “ليس كم الوارد فرض حظر تحرك كامل يوم شم النسيم.. هنتعامل معاه معاملة يوم الجمعة.. كل المولات بتبقى مقفولة والمحلات كذلك”.

واستكمل سعد: “إذا كانت الصلوات معلقة في المساجد والكنائس فمن باب أولى تعليق الأنشطة الترفيهية”.

وأعلنت الحكومة اليوم استمرار قرارات حظر حركة المواطنين خلال المواعيد نفسها وكل الإجراءات للمحال.

وقتا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إنه تم التوافق على أن يكون موعد الحظر بدءًا من الساعة 8 مساء، بدلًا من الساعة 7 مساء، على أن يبدأ تطبيق ذلك اعتبارًا من غدٍ الخميس الموافق 9 أبريل.