سيـــاســة

الحكومة توضح حقيقة منشورات الامتحان الدولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي العام المقبل

شددت الوزارة على أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن نظام الامتحانات للصف الرابع الابتدائي كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير.
صفية حمدي 12:09 م, الخميس, 19 أغسطس 21 12:09 م, الخميس, 19 أغسطس 21

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رصدت الحكومة تداول مواقع التواصل الاجتماعي منشورات منسوبة لوزارة التربية والتعليم تزعم عقد امتحان دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال العام المقبل.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة للمنشورات المتداولة والمنسوبة للوزارة والتي تزعم عقد امتحان دولي لطلاب الصف الرابع الابتدائي خلال العام المقبل، وأن كافة المنشورات المتداولة مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

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وشددت الوزارة على أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن نظام الامتحانات للصف الرابع الابتدائي كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير.

ونوهت إلى أن أي قرارات أو معلومات تصدرها الوزارة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء على الموقع الإلكتروني “https://moe.gov.eg” أو الصفحة الرسمية على فيس بوك “https://m.facebook.com/egypt.moe“.

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وناشدت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

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بقلم صفية حمدي

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