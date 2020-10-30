طاقة

الحكومة توضح حقيقة فرض زيادات في أسعار فواتير الكهرباء

وأوضحت وزارة الكهرباء أن جميع شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي.
صفية حمدي 10:46 ص, الجمعة, 30 أكتوبر 20 10:46 ص, الجمعة, 30 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير الكهرباء .

وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا صحة لفرض أي زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء ، وشددت على أن أسعار الكهرباء كما هي بدون أي زيادات.

اقرأ أيضا  حقيقة إصدار الحكومة تسعيرة استرشادية ستتسبب في زيادة أسعار السلع

ونوهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن جميع شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي.

ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد كل من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

اقرأ أيضا  مذكرات عاجلة من الصناعات «الهندسية» و«الكيماوية» للمطالبة بخفض أسعار الغاز

وناشد هم التواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.

وطلبا في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء الاتصال على الخط الساخن (121).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

مطلع نوفمبر ..عقد جلسة تشاور مجتمعي قبل بدء تنفيذ مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط

السيد فؤاد 4:38 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

الكهرباء تمد مهلة التحول من الممارسة إلى العدادات الكودية للمرة الثالثة

عمر سالم 4:22 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

أسعار البترول تهوى 9% في يومين لتضخم المعروض وتفاقم إصابات كورونا

خالد بدر الدين 3:49 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

مذكرات عاجلة من الصناعات «الهندسية» و«الكيماوية» للمطالبة بخفض أسعار الغاز

نسمة بيومي 6:44 ص, الأربعاء, 28 أكتوبر 20

السفارة البريطانية تنظم ندوة لاستكشاف الشركات الإنجليزية فرص قطاع الطاقة بمصر

سمر السيد 5:48 م, الثلاثاء, 27 أكتوبر 20

«الكهرباء» تضخ 2 مليون جنيه لتطوير قرية أولاد صبور

عمر سالم 3:07 م, الثلاثاء, 27 أكتوبر 20