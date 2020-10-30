الحكومة توضح حقيقة فرض زيادات في أسعار فواتير الكهرباء

وأوضحت وزارة الكهرباء أن جميع شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي.

رصدت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن فرض زيادات في أسعار فواتير الكهرباء .

وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا صحة لفرض أي زيادات في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء ، وشددت على أن أسعار الكهرباء كما هي بدون أي زيادات.

ونوهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن جميع شركات توزيع الكهرباء مُلتزمة بتطبيق الأسعار التي أقرها مجلس الوزراء في شهر يوليو الماضي.

ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد كل من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشد هم التواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام.

وطلبا في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء الاتصال على الخط الساخن (121).