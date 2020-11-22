الحكومة توضح حقيقة عجز المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية لمواجهة «كورونا»

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان

رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن وجود عجز في المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد .

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا صحة لوجود أي عجز في المستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية.

وشددت على توافر جميع المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية، وأن هناك مخزوناً استراتيجياً كافياً منها.

وأشارت الوزارة خلال بيان الحكومة إلى وجود متابعة مستمرة ورصد بشأن موقف توافر المستلزمات الطبية بشكل يومي من خلال نظام إلكتروني لإمداد المستشفيات بكافة الاحتياجات اللازمة على الفور، تنفيذاً لخطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

ونوهت الوزارة في سياق متصل، بأنه تم تشكيل غرفة أزمات مركزية لمتابعة سير العمل في المستشفيات، لإمداد الفرق الطبية بالدعم الإكلينيكي من خلال الاستشارات الطبية في التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس وبروتوكولات العلاج ، وكذلك متابعة تطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى.

فضلاً عن انعقاد غرفة العمليات المركزية لفيروس كورونا المستجد بشكل متواصل على مدار الساعة لمتابعة مستجدات الموقف أولاً بأول، ومتابعة سير العمل من خلال الشبكة المميكنة التي تربط بين كل من إدارات المستشفيات وهيئة الإسعاف والخط الساخن بالغرفة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم تكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية في مستشفيات الحميات والصدر والعزل، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، مع توفير كافة سبل الدعم للفرق الطبية، وتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم.

وفي نهاية البيان، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار .

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن، طلبت وزارة الصحة والسكان الاتصال على رقم الوزارة (25354150 /02).