الحكومة توضح حقيقة صور الهبوط الأرضي بمحيط هرم خوفو وتهديد مبنى الهرم بالانهيار

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي صوراً تزعم وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، ونفت تلك الأنباء.…

رصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي صوراً تزعم وجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت أنه لا صحة لوجود هبوط أرضي بمحيط هرم خوفو مما يهدد مبنى الهرم بالانهيار، وأن الصور المتداولة مزيفة.

وأوضحت أن منطقة هضبة الأهرام الأثرية ترتفع عن باقي المنطقة المحيطة بها، وكل ما يقع أو يحدث أسفل تلك المنطقة يبعد تماماً عن الأهرامات، ولا يمثل أي خطورة عليها.

وناشدت وزارة السياحة والآثار المواطنين عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة الآثار المصرية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصور.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.

وطلبت وزارة السياحة والآثار في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.antiquities.gov.eg).