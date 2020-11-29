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الحكومة توضح حقيقة شروط متداولة على فيسبوك لموسم العمرة الحالى

بشأن ما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى من أنباء حول إعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي، وتداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي
صفية حمدي 1:24 م, الأحد, 29 نوفمبر 20 1:24 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

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رصدت الحكومة ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعى من أنباء بشأن إعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالي، وتداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى بيان رسمى أنه قام بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان الشروط الجديدة المنظمة لموسم العمرة الحالى وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، ولم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن.

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وأوضحت وزارة السياحة والآثار أنه جارٍ حالياً دراسة الوضع الحالى بالتنسيق مع وزارة الصحة فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، للوصول إلى ضوابط آمنة تحفظ حقوق كافة المواطنين الراغبين فى أداء العمرة.

وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

ونوهت الوزارة فى سياق متصل، إلى أنه سيتم مراعاة مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الإجراءات النهائية التى سوف تعلنها المملكة العربية السعودية.

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وفى نهاية البيان، ناشد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة توخى الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتى قد تؤدى إلى بلبلة الرأى العام.

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بقلم صفية حمدي

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