الحكومة توضح حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز مع تطبيق منظومة بيع القمح الجديدة في يوليو

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة بيع القمح النقدي الجديدة المحددة بدايةً من يوليو القادم. وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي…

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بعد تطبيق منظومة بيع القمح النقدي الجديدة المحددة بدايةً من يوليو القادم.

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت صحة تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم وذلك مهما زادت تكلفة إنتاجه.

وشددت الوزارة على استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش فقط، على أن تتحمل الموازنة العامة الجديدة 2020/2021 فارق حجم التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي.

وشددت على أن الهدف من تطبيق المنظومة الجديدة، ضبط أوجه صرف الدعم،من خلال بيع القمح إلى المطاحن مقابل سعره نقداً.

وأكدت وزارة التموين على أن الدعم السلعي يتصدر قائمة الدعم في الموازنة الجديدة، وقيمة دعم الخبز والتموين تبلغ نحو 84 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وطلبوا في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية 16528، أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.