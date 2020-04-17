سيـــاســة

الحكومة توضح حقيقة زيادة رسوم جمع القمامة إلى 24 جنيهًا 

ونوهت وزارة البيئة بأنه سوف يتم وضع آلية جديدة يتم من خلالها تحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.
صفية حمدي 1:53 م, الجمعة, 17 أبريل 20 1:53 م, الجمعة, 17 أبريل 20

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رصد مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء حول زيادة رسوم جمع القمامة من المنازل إلى 24 جنيهًا شهريًّا.

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة البيئة، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة البيئة أنه لا صحة لزيادة رسوم جمع القمامة من المنازل لـ24 جنيهًا شهريًّا، كما تردّد.

وشددت الوزارة، خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق، على أن رسوم النظافة كما هي ولم يطرأ عليها أية زيادة.

ونوهت وزارة البيئة بأنه سوف يتم وضع آلية جديدة يتم من خلالها تحصيل رسوم القمامة من المنازل وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة البيئة وسائلَ الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند لأي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.

وطلبًا للتأكد من أي معلومات الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (eeaa.gov.eg).

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بقلم صفية حمدي

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